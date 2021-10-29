Приближается сильная магнитная буря, фото: Pexels

https://racurs.ua/n162312-silnuu-magnitnuu-buru-prognoziruut-na-vyhodnye-detali.html

Ракурс

Солнечная активность достигла высоких уровней 28 октября 2021 года, когда произошло несколько мощных вспышек класса M, после чего произошла вспышка наиболее мощного класса X.

Это породило направленный на Землю выброс коронарного вещества, в связи с которым 30 октября ожидается мощная геомагнитная буря (класс G3), сообщает The Watchers.

Сильная геомагнитная буря предполагает следующие возможные последствия:

возможные нарушения напряжения в системах питания, на некоторых защитных устройствах ошибочно может сработать защита;

могут возникнуть поверхностные заряды на поверхности космических аппаратов и проблемы с их ориентацией;

могут возникнуть проблемы с работой систем спутниковой навигации (таких, как GPS);

возможные перебои в работе высокочастотного радио;

полярное сияние может достигать средних широт.

Источник: The Watchers