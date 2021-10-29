Довыборы в Раду. Фото: ЦИК

https://racurs.ua/n162311-vlasti-agitiruut-za-kandidatov-ot-slugi-naroda-na-dovyborah-v-radu-opora.html

Ракурс

Довыборы в Раду будут проходить уже на выходные — 31 октября состоится голосование на округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).

В избирательные бюллетени в округе на Херсонщине вошли 15 кандидатов, избиратели округа Черкасщины будут определяться между 25 претендентами. Об этом сообщает «Опора».

Предвыборная агитация на промежуточных выборах сопровождалась нарушениями законодательства и демократических стандартов выборов. Наблюдатели «Опоры» зафиксировали массовое привлечение должностных лиц и чиновников к мерам по поддержке кандидатов, а также применению прямых или скрытых технологий поощрения избирателей.

Сам президент Владимир Зеленский предстал перед избирателями с кандидатом от «Слуги народа» Виталием Войцеховским во время рабочего визита на округ № 197 Черкасской области, чем способствовал голосовать за провластного кандидата. Соответствующие визиты на округ № 184 на Херсонщине совершили и члены правительства, принимавшие участие в мероприятиях с избирательным подтекстом.

Наблюдатели обратились в Нацполицию по поводу агитации в пользу кандидата партии «Слуга народа» Сергея Козыря во время официального представления главы Херсонской ОГА Геннадия Лагуты. «Опора» призывает правоохранителей изучить все обстоятельства нарушения, установить роль всех присутствующих на мероприятии должностных лиц и привлечь виновных к ответственности.

С целью привлечения внимания избирателей кандидаты пиарились на действующих государственных и коммунальных программах, что не позволяло избирателям отличить избирательные интересы от текущей деятельности государственной власти и органов местного самоуправления.

Напомним, ранее мы сообщали, что довыборы в Раду будут проходить с новыми бюллетенями. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила образцы бюллетеней на выборах народных депутатов, которые состоятся 31 октября.