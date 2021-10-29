Тарифы на свет в Украине ежегодно могут расти на 25%. Фото: minfin.com.ua

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Ракурс

Тарифы на электроэнергию в Украине будут расти высокими темпами.

Рост цен на свет составит 20−25% в год. Рост тарифов необходим для приведения к экономически обоснованному уровню и устранения дисбалансов в энергетическом секторе. Об этом говорится в октябрьском инфляционном отчете, опубликованном на официальном сайте Национального банка Украины.

В НБУ отмечают, что административная инфляция будет оставаться самой высокой среди составляющих индекса потребительских цен, несмотря на фиксацию тарифов на газ и электроэнергию для населения до мая 2022 года.

Тарифы на электроэнергию будут расти высокими темпами (20−25% в год) из-за необходимости приведения к экономически обоснованному уровню и устранения дисбалансов в энергосекторе, — говорится в отчете.

Напомним, с 1 октября года в Украине изменились все основные коммунальные тарифы. Цену электроэнергии снизили для 80% бытовых потребителей — она составила 1,44 грн/кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч. При этом, если домохозяйство использует сверх этой нормы, то все потребленное электричество необходимо будет оплатить по полной цене — 1,68 грн за кВт-ч.