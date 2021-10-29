Тарифи на світло в Україні щорічно можуть зростати на 25%. Фото: minfin.com.ua

https://racurs.ua/ua/n162310-taryfy-na-svitlo-v-ukrayini-schorichno-mojut-zrostaty-na-25-nacbank.html

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Тарифи на електроенергію в Україні зростатимуть високими темпами.

Ріст цін на світло становитимуть 20−25% на рік. Зростання тарифів необхідне для приведення до економічно обґрунтованого рівня та усунення дисбалансів в енергетичному секторі. Про це йдеться в жовтневому інфляційному звіті, опублікованому на офіційному сайті Національного банку України.

В НБУ зазначають, що адміністративна інфляція залишатиметься найвищою серед складових індексу споживчих цін, попри фіксацію тарифів на газ та електроенергію для населення до травня 2022 року.

Тарифи на електроенергію зростатимуть високими темпами (20−25% на рік) через необхідність приведення до економічно обґрунтованого рівня та усунення дисбалансів в енергосекторі, — йдеться в звіті.

Нагадаємо, з 1 жовтня року в Україні змінилися всі основні комунальні тарифи. Ціну електроенергії знизили для 80% побутових споживачів —вона склала 1,44 грн/кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год. При цьому, якщо домогосподарство використовує понад цю норму, то всю спожиту електрику необхідно буде сплатити за повною ціною — 1,68 грн за кВт-год.