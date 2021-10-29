Білоруса затримали за надто червоне обличчя

У Білорусі тривають репресії, фото: Spring96.org

https://racurs.ua/ua/n162309-bilorusa-zatrymaly-za-nadto-chervone-oblychchya.html

Ракурс

Репресії у Білорусі, які здійснює режим самопроголошеного президента країни Олександр Лукашенка, характеризуються низкою абсурдних звинувачень.

Так, громадянина Білорусі Михайла Зубкова нещодавно затримали в Москві, де він працював, через оголошення його білоруськими силовиками в розшук. Чоловіка звинувачують в тому, що він надто близько підходив до бійців ОМОНу та мав червоне обличчя, повідомляє Telegram-канал NEXTA.

Зубков у вересні 2020 року брав участь у протестному марші в Гомелі. Його тоді затримали і кинули за ґрати на 15 діб. Вийшовши на волю, він поїхав на роботу в Москву.

Нещодавно до його дружини та матері прийшли з обшуками.

Перед ними трясли фотографіями з маршу і стверджували, що Зубков підійшов до омоновця «ближче, ніж треба», і що в Михайла на фото червоне обличчя. Цього вистачило, щоб порушити кримінальну справу за «насильство над працівником міліції», — зазначається в повідомленні.



У NEXTA наголошують, що Росія є невдалим вибором для білорусів, які переховуються від переслідувань режимом Лукашенка.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що в Москві затримали журналіста «Комсомольської правди в Білорусі» Геннадія Можейка, який перед тим опублікував замітку, в якій містилися позитивні відгуки про жителя Мінська Андрія Зельцера, котрий застрелив співробітника білоруського КДБ, який увірвався до його квартири.