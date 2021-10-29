Єлизавета II може відректися від престолу

Єлизавета. Фото: Istock

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Єлизавета II, королева Великої Британії, може зректися престолу на користь принца Чарльза.

У найближчі п’ять років королева хоче делегувати обов’язки своєму синові. Про це повідомляє Newsweek.

Як тільки королева відчує, що не справляється зі своєю роботою й що її стан здоров’я шкодить монархії, не сумніваюся, що вона введе закон про регентство й передасть кермо влади Чарльзу, — сказав королівський біограф.

Водночас зазначається, що королева Єлизавета II зустріне 70-тий ювілей свого правління, який відзначатимуть 6 лютого 2022 року, залишаючись на королівському посту.

Експерти зазначають, що Єлизавета II продовжуватиме виконувати свій обов’язок доти, поки це їй дозволить здоров’я. Передчасне складання королівських повноважень може негативно позначитися на стані монарха.

Як відомо, 20 жовтня Єлизавета II відмовилася від поїздки в Північну Ірландію на вимогу лікарів, і провела ніч у лікарні для здачі аналізів. Королева також не візьме участь у кліматичному саміті COP26, який проходитиме в Глазго з 31 жовтня по 12 листопада.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Єлизавета II змушена відмовитися від їзди верхи через стан здоров’я. Попри свій поважний вік, вона регулярно займалася кінним спортом. Проте лікарі переконали королеву відмовитися від улюбленого хобі.

Джерело: Newsweek