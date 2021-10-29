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Ракурс
Штучний інтелект замінить касирів у McDonald’s. Фото: popmeh.ru

Штучний інтелект замінить касирів у ресторанах McDonald’s — подробиці

29 жов 2021, 14:28
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Штучний інтелект у майбутньому може замінити живих працівників на автомобільних замовленнях в ресторанах McDonald’s.

Адміністрація мережі закладів почала співпрацю з компанією IBM для створення ШІ, який зможе замінить людей на автомобільних замовленнях. Таким чином планують прискорити роботу над своїми автоматизованими системами голосового замовлення. Ще в 2019 році мережа ресторанів купила технологічний стартап Apprente і перейменувала його в McD Tech Labs. Тепер в рамках партнерства McD Tech Labs приєднається до команди IBM Cloud & Cognitive Software. Про це повідомляє Futurism.

Випробовувати систему прийому замовлень з використанням штучного інтелекту ще навесні почали в 10 ресторанах Чикаго. Тоді система обробляла близько 80% замовлень, що надходили. Точність їх виконання була близько 85%. Адміністрація закладу зазначила, що таких результатів була замало для великого потоку замовлень.

За словами виконавчого директора McDonald’s Кріса Кемпчінскі, впровадження системи штучного інтелекту в процес роботи закладу займе до двох років.


Нагадаємо, інженери з університету Ліверпуля почали роботу над керовану штучним інтелектом роботизованою системою ARRES, яка буде займатись автоматичним пошуком і ремонтом дорожнього полотна.

Джерело: Futurism

Джерело: Ракурс


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