Штучний інтелект замінить касирів у McDonald’s. Фото: popmeh.ru

https://racurs.ua/ua/n162307-shtuchnyy-intelekt-zaminyt-kasyriv-u-restoranah-mcdonald-s-podrobyci.html

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Штучний інтелект у майбутньому може замінити живих працівників на автомобільних замовленнях в ресторанах McDonald’s.

Адміністрація мережі закладів почала співпрацю з компанією IBM для створення ШІ, який зможе замінить людей на автомобільних замовленнях. Таким чином планують прискорити роботу над своїми автоматизованими системами голосового замовлення. Ще в 2019 році мережа ресторанів купила технологічний стартап Apprente і перейменувала його в McD Tech Labs. Тепер в рамках партнерства McD Tech Labs приєднається до команди IBM Cloud & Cognitive Software. Про це повідомляє Futurism.

Випробовувати систему прийому замовлень з використанням штучного інтелекту ще навесні почали в 10 ресторанах Чикаго. Тоді система обробляла близько 80% замовлень, що надходили. Точність їх виконання була близько 85%. Адміністрація закладу зазначила, що таких результатів була замало для великого потоку замовлень.

За словами виконавчого директора McDonald’s Кріса Кемпчінскі, впровадження системи штучного інтелекту в процес роботи закладу займе до двох років.

Нагадаємо, інженери з університету Ліверпуля почали роботу над керовану штучним інтелектом роботизованою системою ARRES, яка буде займатись автоматичним пошуком і ремонтом дорожнього полотна.

Джерело: Futurism