Искусственный интеллект заменит кассиров в McDonald’s. Фото: popmeh.ru

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Ракурс

Искусственный интеллект в будущем может заменить живых работников на автомобильных заказах в ресторанах McDonald’s.

Администрация сети заведений начала сотрудничество с компанией IBM для создания ИИ, который сможет заменить людей на автомобильных заказах. Таким образом планируют ускорить работу над своими автоматизированными системами голосового заказа. Еще в 2019 году сеть ресторанов купила технологический стартап Apprente и переименовала его в McD Tech Labs. Теперь в рамках партнерства McD Tech Labs присоединится к команде IBM Cloud & Cognitive Software. Об этом сообщает Futurism.

Испытывать систему приема заказов с использованием искусственного интеллекта еще весной начали в 10 ресторанах Чикаго. Тогда система обрабатывала около 80% поступавших заказов. Точность их выполнения была около 85%. Администрация заведения отметила, что таких результатов было мало для большого потока заказов.

По словам исполнительного директора McDonald’s Криса Кемпчински, внедрение системы искусственного интеллекта в процесс работы заведения займет до двух лет.

Напомним, инженеры из университета Ливерпуля начали работу над управляемую искусственным интеллектом роботизированной системой ARRES, которая будет заниматься автоматическим поиском и ремонтом дорожного полотна.

Источник: Futurism