Оккупанты продолжают проводить репрессии в Крыму, фото: «Крымская солидарность»

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Во временно оккупированном Симферополе силовики задержали 30 крымских татар, которые ждали оглашения приговора и надели белые накидки в защиту фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» из так называемой «третьей бахчисарайской группы».

Задержанных отправили в два местных отделения «полиции» (№ 2 и № 3). Об этом сообщает Фейсбук-сообщество «Крымская солидарность».

Отмечается, что задержанные, находясь в масках и с соблюдением социальной дистанции, попытались пройти в суд, но «полиция» окружила учреждение и стала препятствовать им в этом.

Несмотря на то, что судебный процесс был открыт, никого кроме адвокатов не пропустили даже на территорию двора контролируемого Россией Крымского гарнизонного военного суда. Тогда люди выстроились через дорогу, в 100 м напротив здания суда, надев белые накидки с фотографиями подсудимых и надписями: «16 лет — за что?», «20 лет — за что?».

Через несколько минут припарковался маршрутный автобус, в который начали сажать крымских татар в футболках и с плакатами. Туда же попали два журналиста в жилетах, с удостоверением СМИ и редакционным заданием, их впоследствии отпустили.

Вероятно, на задержанных крымских татар будут составлены протоколы об административном правонарушении.

Сегодня, 29 октября, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил по делу «третьей бахчисарайской группы Хизб-ут-Тахрир» четырех жителей временно оккупированного Крыма: Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Рустема Сеитмеметова и Амета Сулейманова к 17, 14, 13 та 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима соответственно.

Все они были задержаны 11 марта 2020 года после проведения массовых обысков в Бахчисарае.

Их обвинили в принадлежности к исламской политической партии «Хизб ут-Тахрир», которую в России запретили в 2003 году.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова подчеркивает, что, совершая такие судилища над крымскими татарами и другими незаконно удерживаемыми украинцами, Россия нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Всеобщую декларацию прав человека.