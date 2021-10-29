У Криму біля суду затримали 30 осіб, які чекали оголошення вироку

Окупанти продовжують чинити репресії у Криму, фото: «Кримська солідарність»

https://racurs.ua/ua/n162306-u-krymu-bilya-sudu-zatrymaly-30-osib-yaki-chekaly-ogoloshennya-vyroku.html

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У тимчасово окупованому Сімферополі силовики затримали 30 кримських татар, які чекали оголошення вироку і одягли білі накидки на захист фігурантів справи «Хізб ут-Тахрір» з так званої «третьої бахчисарайської групи».

Затриманих відправили до двох місцевих відділків «поліції» (№ 2 та № 3). Про це повідомляє Фейсбук-спільнота «Кримська солідарність».

Зазначається, що затримані, перебуваючи в масках і з дотриманням соціальної дистанції спробували пройти до суду, але «поліція» оточила установу і стала перешкоджати їм у цьому.

Попри те, що судовий процес був відкритим, нікого, крім адвокатів, не пропустили навіть на територію двору контрольованого Росією Кримського гарнізонного військового суду. Тоді люди вишикувалися через дорогу, за 100 м навпроти будівлі суду, одягнувши білі накидки з фотографіями підсудних та написами: «16 років — за що?», «20 років — за що?».

Через кілька хвилин припаркувався маршрутний автобус, у який почали саджати кримських татар у футболках та з плакатами. Туди ж потрапили двоє журналістів у жилетах, з посвідченням ЗМІ та редакційним завданням, їх згодом відпустили.

Ймовірно, на затриманих кримських татар будуть складені протоколи про адміністративне правопорушення.

Сьогодні, 29 жовтня, Південний окружний військовому суді в Ростові-на-Дону засудив у справі «третьої бахчисарайської групи Хізб-ут-Тахрір» чотирьох мешканців тимчасово окупованого Криму: Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Рустема Сеітмеметова та Амета Сулейманова до 17, 14, 13 та 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму відповідно.

Усіх їх було затримано 11 березня 2020 року після проведення масових обшуків в Бахчисараї.

Їх звинуватили звинуватили у приналежності до ісламської політичної партії «Хізб ут-Тахрір», яку в Росії заборонили в 2003 році.

Український омбудсмен Людмила Денісова наголошує, що, здійснюючи такі судилища над кримськими татарами та іншими незаконно утримуваними українцями, Росія порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Загальну декларацію прав людини.