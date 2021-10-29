Елизавета II может отречься от престола

Елизавета. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/n162308-elizaveta-ii-mojet-otrechsya-ot-prestola.html

Ракурс

Елизавета II, королева Великобритании, может отречься от престола в пользу принца Чарльза.

В ближайшее пять лет королева хочет делегировать свои обязанности своему сыну. Об этом сообщает Newsweek

Как только королева почувствует, что не справляется со своей работой и что ее состояние здоровья вредит монархии, не сомневаюсь, что она введет закон о регентстве и передаст бразды правления Чарльзу, — сказал королевский биограф.

При этом отмечается, что королева Елизавета II встретит 70-ю годовщину своего правления, которая будет отмечаться 6 февраля 2022 года, оставаясь на королевском посту.

Эксперты отмечают, что Елизавета II будет продолжать выполнять свой долг до тех пор, пока это ей позволит здоровье. Преждевременное сложение королевских полномочий может отрицательно сказаться на состоянии монарха.

Как известно, 20 октября Елизавета II отказалась от поездки в Северную Ирландию по настоянию врачей, и провела ночь в больнице для сдачи анализов. Королева также не примет участие в климатическом саммите COP26, который будет проходить в Глазго с 31 октября по 12 ноября.

Напомним, ранее мы сообщали, что Елизавета II вынуждена отказаться от езды верхом из-за состояния здоровья. Несмотря на свой почтенный возраст, она регулярно занималась конным спортом. Однако врачи убедили королеву отказаться от любимого хобби.

Источник: Newsweek