Белоруса задержали за слишком красное лицо

В Беларуси продолжаются репрессии, фото: Spring96.org

https://racurs.ua/n162309-belorusa-zaderjali-za-slishkom-krasnoe-lico.html

Ракурс

Репрессии в Беларуси, осуществляемые режимом самопровозглашенного президента страны Александром Лукашенко, характеризуются рядом абсурдных обвинений.

Так, гражданин Беларуси Михаил Зубков недавно был задержан в Москве, где он работал, из-за объявления его белорусскими силовиками в розыск. Мужчину обвиняют в том, что он слишком близко подходил к бойцам ОМОНа и имел красное лицо, сообщает Telegram-канал NEXTA.

Зубков в сентябре 2020 года участвовал в протестном марше в Гомеле. Его тогда задержали и бросили за решетку на 15 суток. Выйдя на свободу, он уехал на работу в Москву.

Недавно к его жене и матери пришли с обысками.

Перед ними трясли фотографиями с марша и утверждали, что Зубков подошел к омоновцу «ближе, чем надо», и что у Михаила на фото красное лицо. Этого хватило, чтобы возбудить уголовное дело за «насилие над сотрудником милиции», — говорится в сообщении.



В NEXTA подчеркивают, что Россия является неудачным выбором для белорусов, которые скрываются от преследований Лукашенко.

Напомним, в начале октября стало известно, что в Москве задержали журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко, который перед этим опубликовал заметку, в которой содержались положительные отзывы о жителе Минска Андрее Зельцере, застрелившем ворвавшегося в его квартиру сотрудника белорусского КГБ.