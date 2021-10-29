Довибори в Раду. Фото: ЦВК

https://racurs.ua/ua/n162311-vlada-agituie-za-kandydativ-vid-slugy-narodu-na-dovyborah-u-radu-opora.html

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Довибори в Раду проходитимуть уже на вихідні — 31 жовтня відбудеться голосування на округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).

До виборчих бюлетенів в окрузі на Херсонщині увійшли 15 кандидатів, виборці округу Черкащини визначатимуться між 25 претендентами. Про це повідомляє «Опора».

Передвиборча агітація на проміжних виборах супроводжувалася порушеннями законодавства та демократичних стандартів виборів. Наглядачі «Опори» зафіксували масове залучення посадовців і чиновників до заходів на підтримку кандидатів, а також застосування прямих або прихованих технологій заохочення виборців.

Сам президент Володимир Зеленський з’явився перед виборцями з кандидатом від «Слуги народу» Віталієм Войцехівським під час робочого візиту до громад округу № 197 Черкаської області, чим сприяв голосувати за провладного кандидата. Відповідні візити до громад округу № 184 на Херсонщині здійснили і члени уряду, які брали участь у заходах із виборчим підтекстом.

Спостерігачі звернулися до Нацполіції щодо агітації на користь кандидата партії «Слуга народу» Сергія Козиря під час офіційного представлення голови Херсонської ОДА Геннадія Лагути. «Опора» закликає правоохоронців вивчити всі обставини порушення, встановити роль усіх присутніх на заході посадових осіб і притягнути винних до відповідальності.

З метою привернення уваги виборців кандидати піарилися на чинних державних та комунальних програмах, що не дозволяло виборцям ефективно відрізнити виборчі інтереси від поточної діяльності державної влади та органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що довибори в Раду проходитимуть із новими бюлетенями. Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила зразки бюлетенів на довиборах народних депутатів, які відбудуться 31 жовтня.