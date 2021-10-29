Наближається сильна магнітна буря, фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n162312-sylnu-magnitnu-buru-prognozuut-na-vyhidni-detali.html

Ракурс

Сонячна активність досягла високих рівнів 28 жовтня 2021 року, коли відбулися кілька потужних спалахів класу M, після чого стався спалах найбільш потужного класу X.

Це породило направлений на Землю викид коронарної речовини, у зв’язку з яким 30 жовтня очікується сильна геомагнітна буря (клас G3), повідомляє The Watchers.

Сильна геомагнітна буря передбачає такі можливі наслідки:

можливі порушення напруги в системах живлення, на деяких захисних пристроях помилково може спрацювати захист;

можуть виникнути поверхневі заряди на поверхні космічних апаратів та проблеми з їх орієнтацією;

можуть виникнути проблеми з роботою систем супутникової навігації (таких, як GPS);

можливі перебої в роботі високочастотного радіо;

полярне сяйво може досягати середніх широт.

Джерело: The Watchers