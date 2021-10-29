Масштабний прорив теплотраси стався у Києві. Фото: liga.net

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Масштабний прорив теплотраси стався в Оболонському районі Києва.

Аварія відбулася 29 жовтня на вулиці Скляренка. Аварійна бригада «Київтеплоенерго» локалізувала пошкодження та розпочала ремонтні роботи. Пошкоджений трубопровід діаметром 500 мм був введений в експлуатацію в 1974 році. Про це повідомила прес-служба комунальної служби.

Комунальники планують завершити ремонт до кінця дня. Внаслідок аварії без тепла залишилися два житлових будинки.

У мережі вже з’явилося відео аварії. На кадрах видно, як величезний фонтан і клуби пари піднімаються високо в небо біля проїжджих по дорозі автомобілів.

У «Київтеплоенерго» додали, що на 29 жовтня 80% столичних теплових мереж вичерпали свій нормативний термін експлуатації й потребують заміни. З 2019 року комунальники замінили 340 км тепломереж на найбільш аварійних ділянках. В установі наголошують, що замість старих прокладають нові попередньо ізольовані труби із запірною арматурою європейського зразка.

Нагадаємо, заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявляв, що загальна протяжність теплових мереж столиці складає понад 2,7 тис. км, до неї підключені понад 11 тис. будинків.