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Ракурс
Слуга народа. Фото: Istock

У «Слузі народу» призначили кадрове засідання фракції й розпочнуть змінювати уряд

29 жов 2021, 15:58
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«Слуга народу», президентська фракція у Верховній Раді, збереться на засідання фракції та проводитиме «чистку» кадрів в уряді та керівництві апарату парламенту.

Засідання призначили на понеділок, 1 листопада. Про це повідомила речниця політсили Юлія Палійчук у своєму Telegram.


«Слуги» зберуться о 19.00 у КВЦ «Парковий». На засіданні розглядатимуть такі питання:

  • кадрові питання у виконавчій владі та в керівництві апарату Верховної Ради;
  • обрання першого заступника голови фракції. Кандидатом на цю посаду є народний депутат Андрій Мотовиловець;
  • інші питання, пов‘язані з роботою фракції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екс-спікер парламенту Дмитро Разумков може бути позбавлений мандата на з’їзді партії «Слуга народу». Відповідне рішення ухвалюватиметься залежно від того, як голосуватиме Разумков у Раді.

Джерело: Ракурс


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