У «Слузі народу» призначили кадрове засідання фракції й розпочнуть змінювати уряд

Слуга народа. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n162314-u-sluzi-narodu-pryznachyly-kadrove-zasidannya-frakciyi-y-rozpochnut-zminuvaty-uryad.html

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«Слуга народу», президентська фракція у Верховній Раді, збереться на засідання фракції та проводитиме «чистку» кадрів в уряді та керівництві апарату парламенту.

Засідання призначили на понеділок, 1 листопада. Про це повідомила речниця політсили Юлія Палійчук у своєму Telegram.

«Слуги» зберуться о 19.00 у КВЦ «Парковий». На засіданні розглядатимуть такі питання:

кадрові питання у виконавчій владі та в керівництві апарату Верховної Ради;

обрання першого заступника голови фракції. Кандидатом на цю посаду є народний депутат Андрій Мотовиловець;

інші питання, пов‘язані з роботою фракції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екс-спікер парламенту Дмитро Разумков може бути позбавлений мандата на з’їзді партії «Слуга народу». Відповідне рішення ухвалюватиметься залежно від того, як голосуватиме Разумков у Раді.