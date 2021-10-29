Україну залишили в «зеленому списку» Євросоюзу

Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162315-ukrayinu-zalyshyly-v-zelenomu-spysku-ievrosouzu.html

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Європейський союз (ЄС) залишив Україну в «зеленому» списку країн за рівнем поширення коронавірусу ще на два тижні.

Окрім того, тимчасові обмеження на несуттєві подорожі були скасовані для Аргентини, Колумбії, Намібії та Перу. Про це повідомили в прес-центрі Європейської ради.

Згідно з рішенням Євроради з 28 жовтня, до країн-членів ЄС дозволено в’їжджати таким країнам:

Аргентина;

Австралія;

Бахрейн;

Канада;

Чилі;

Колумбія;

Йорданія;

Кувейт;

Намібія;

Нова Зеландія;

Перу;

Катар;

Руанда;

Саудівська Аравія;

Сінгапур;

Південна Корея;

Україна;

Об'єднані Арабські Емірати;

Уругвай;

Китай.

Критерії для визначення країн, для яких потрібно скасувати обмеження на поїздки, були оновлені 20 травня. Вони охоплюють епідеміологічну ситуацію в державах, а також надійність доступної інформації та джерел даних.

Україна вже не відповідає нормам, встановленим європейським законодавством про безперешкодний в’їзд, однак вільно подорожувати українці зможуть ще як мінімум два тижні. Країни ЄС, як правило, дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає в списку, та на туристичні мандрівки для них.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні спалахне знову навесні — таку думку висловили в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ). Критична ситуація з інфекцією припаде на березень-квітень 2022 року.