В «красную» зону карантина с 30 октября перешли семь областей

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Ракурс

«Красная» зона карантина охватила семь новых регионов Украины. С 30 октября туда перешли Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

Соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В «красной» зоне карантина запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Также нельзя проводить массовые мероприятия. Ограничение не распространяется на заведения, где 100% работников и посетителей полностью привиты от коронавируса.

Учебные заведения, где вакцинированы меньше 100% персонала, не могут работать в очном формате и должны перейти на дистанционку. Это не касается детсадов и 1−4 классов.

Также с 21 октября заработали новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте нужно предъявлять документ о прививках против COVID-19 или отрицательный результат тестирования.

Напомним, карантин в Украине усилили почти во всех регионах. По состоянию на 29 октября в «желтой» зоне эпидемической опасности находятся только две области — Закарпатская и Кировоградская.