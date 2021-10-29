30 октября — какой праздник отмечают и у кого день ангела, фото - Евроспорт

https://racurs.ua/n162333-30-oktyabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-u-kogo-den-angela.html

Ракурс

30 октября в Украине отмечают день тренера и день работников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Этот день считается неофициальным праздником спортивных тренеров. Впервые идея такого профессионального спортивного праздника появилась в 1999 году у представителей Федерации спортивной и художественной гимнастики Украины.

30 октября по народному календарю — Осия Колесника, отмечается церковный праздник пророка Осия. Наши предки считали его покровителем транспорта. В северных широтах в эту дату часто впервые доставали сани. Телеги чинили и смазывали дегтем.

День Осия считается очень удачным для водителей, таксистов и перевозчиков груза. Также в эту дату хорошо проходит торговля.

Считалось, что на Осия кончается летний путь и начинается зимний.

Народные приметы и традиции

Если гремит, то зима будет теплой;

Если утром будет сильный туман, то день будет солнечным;

Если в лесу много грибов, то скоро будет тепло.

Что нельзя делать сегодня:

Нельзя лениться и отказывать тем, кто в чем-то нуждается;

Нельзя ругаться и ссориться с окружающими;

Нельзя злоупотреблять спиртным и вредной пищей.

В субботу, 30 октября, именины отмечают Андрей, Антоний, Лазарь и Леонтий.

30 октября состоялись интересные события во всемирной истории и истории Украины.

1943 — на Московской конференции подписано соглашение о создании ООН;

1987 — в Киеве дебютировала украинская рок-группа «Вопли Видоплясова» (ВВ).

В этот день родился в 1882 году Михаил Бойчук, украинский художник, художник-монументалист, лидер группы «бойчукистов». Бойчук погиб во время сталинского террора 1930-х.

В 1960 году родился Диего Марадона, аргентинский футболист, а в 1956 году 30 октября скончался Владимир Филатов, врач-офтальмолог, хирург, изобретатель.

В 2017 году в этот день погибла Амина Окуева, украинский врач, общественный активист и военнослужащий. Это произошло возле поселка Глеваха в Киевской области в результате диверсионного нападения. Автомобиль, на котором находилась Окуева, обстреляли на железнодорожном переезде. Ее муж Адам Осмаев получил ранение, но выжил.