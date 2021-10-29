30 жовтня - яке свято візначають і в кого день ангела, фото - Євроспорт

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30 жовтня в Україні відзначають день тренера і день працівників підрозділу з боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Цей день вважається неофіційним святом спортивних тренерів. Вперше ідея такого професійного спортивного свята з’явилася в 1999 році у представників Федерації спортивної та художньої гімнастики України.

30 жовтня за народним календарем — Осії Колесника, відзначається церковне свято пророка Осія. Наші предки вважали його покровителем транспорту і возів. У північних широтах в цю дату часто вперше діставали сани. Вози лагодили і змащували дьогтем.

День Осія вважається дуже вдалим для водіїв, таксистів і перевізників вантажу. Також в цю дату добре ладиться торгівля.

Вважалося, що на Осія закінчується літній шлях і починається зимовий.

Народні прикмети й традиції

Якщо гримить, то зима буде теплою;

Якщо вранці сильний туман, то день буде сонячним;

Якщо у лісі багато грибів, то скоро буде тепло.

Що не можна робити сьогодні:

Не можна лінуватись та відмовляти тим, хто чогось потребує;

Не можна лаятися та сваритись з оточенням;

Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею.

У суботу, 30 жовтня, іменини відзначають Андрій, Антоній, Лазар і Леонтій.

30 жовтня відбулися цікаві події у всесвітній історії та історії України.

1943 — на Московській конференції підписано угоду про створення ООН;

1987 — у Києві дебютував український рок-гурт «Воплі Відоплясова» (ВВ).

Цього дня народився у 1882 році Михайло Бойчук, український художник, маляр-монументаліст, лідер групи «бойчукістів». Бойчук загинув під час сталінського терору 1930-х.

У 1960 році народився Дієго Марадона, аргентинський футболіст, а в 1956 році 30 жовтня помер Володимир Філатов, лікар-офтальмолог, хірург, винахідник.

У 2017 році цього дня загинула Аміна Окуєва, український лікар, громадський активіст та військовослужбовець. Це сталося неподалік селища Глеваха у Київській області внаслідок диверсійного нападу. Автомобіль, у якому перебувала Окуєва, обстріляли на залізничному переїзді. Її чоловік Адам Осмаєв отримав поранення, проте вижив.