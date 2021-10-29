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Ракурс
Суровая зима увеличила озоновую дыру над Антарктидой до рекордных размеров

Суровая зима увеличила озоновую дыру над Антарктидой до рекордных размеров (КАРТА)

29 окт 2021, 22:28
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Озоновая дыра над южным полушарием Земли вновь увеличилась из-за более холодной, чем обычно, зимней атмосферы в регионе.

Она достигла максимальной площади 7 октября, это 13-й показатель по итогам замеров с 1979 года. The Watchers наводят при этом данные NASA и NOAA.

Спутниковые наблюдения NASA определили, что озоновая дыра в 2021 году достигла максимума в 24,8 млн кв. км и начала уменьшаться в середине октября.

7 октября ученые NOAA зафиксировали один из самых низких уровней озона с 1986 года. На высотах от 14 до 21 км он почти полностью отсутствовал во время максимальных значений дыры.

Суровая зима увеличила озоновую дыру над Антарктидой, карта - NASA

Причиной образования дыры являются более холодные, чем в среднем, стратосферные условия 2021 года. Но без Монреальского протокола она была бы гораздо больше, — сказал Пол Ньюман, главный ученый по наукам о Земле в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА.

Озон — это газ, состоящий из трех атомов кислорода. Он встречается в природе в небольших концентрациях в верхних слоях атмосферы (стратосфере).

Озон защищает жизнь на Земле от ультрафиолетового излучения Солнца. В нижней атмосфере (тропосфере) у поверхности Земли озон образуется в результате химических реакций между загрязнителями воздуха из выхлопных газов транспортных средств, паров бензина и других выбросов. На уровне земли высокие концентрации озона токсичны для людей и растений.

Озоновая дыра — локальное падение концентрации озона в стратосфере на 10−40%. Это связано с действием фреонов, уменьшением количества кислорода при запусках космических кораблей и полетах реактивных самолетов. Четко проявляется при чрезмерно низких температурах.


Во второй половине XX века действие антропогенного фактора (выделение хлор- и бромсодержащих фреонов) привело к значительному уменьшению озонового слоя. Согласно другой гипотезе, процесс образования озоновых дыр в значительной степени является естественным и не связан исключительно с вредным действием человеческой цивилизации.

Чтобы остановить процесс разрушения озонового слоя, в 1987 году был ратифицирован Монреальский протокол. Тогда в 197 странах отказались от некоторых химических веществ в производстве.

Источник: Ракурс


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