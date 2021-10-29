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Ракурс
Сувора зима збільшила озонову діру над Антарктидою

Сувора зима збільшила озонову діру над Антарктидою до рекордних розмірів (КАРТА)

29 жов 2021, 22:28
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Озонова діра над південною півкулею Землі знову збільшишлася через холоднішу, ніж зазвичай, зимову атмосферу у регіоні.

Вона досягла максимальної площі 7 жовтня, це 13-й показник за підсумками вимірів з 1979 року. The Watchers спираються при цьому на дані NASA і NOAA.

Супутникові спостереження NASA визначили, що озонова діра в 2021 році досягла максимуму у 24,8 млн кв. км і почала зменшуватися в середині жовтня.

7 жовтня вчені NOAA зафіксували один з найнижчих рівнів озону з 1986 року. На висотах від 14 до 21 км він був майже повністю відсутній під час максимальних значень діри.

Сувора зима збільшила озонову діру над Антарктидою, карта - NASA

Причиною утворення діри є холодніші, ніж у середньому, стратосферні умови 2021 року. Але без Монреальського протоколу вона була б набагато більшою, — сказав Пол Ньюман, головний науковець з наук про Землю в Центрі космічних польотів імені Годдарда НАСА.

Озон — це газ, що складається з трьох атомів кисню. Він зустрічається в природі в невеликих концентраціях у верхніх шарах атмосфери (стратосфері).

Озон захищає життя на Землі від ультрафіолетового випромінювання Сонця. У нижній атмосфері (тропосфері) поблизу поверхні Землі озон утворюється в результаті хімічних реакцій між забруднювачами повітря з вихлопних газів транспортних засобів, парів бензину та інших викидів. На рівні землі високі концентрації озону токсичні для людей і рослин.

Озонова діра — локальне падіння концентрації озону в стратосфері на 10—40%. Пов’язано це з дією фреонів, зменшенням кількості кисню під час запусків космічних кораблів та польотів реактивних літаків. Чітко виявляється при надмірно низьких температурах.


У другій половині XX століття зростання дії антропогенного чинника (виділення хлор- і бромвмісних фреонів) призвело до значного зменшення озонового шару. Згідно з іншою гіпотезою, процес утворення озонових дір значною мірою є природним і не пов’язаний винятково зі шкідливою дією людської цивілізації.

Щоб зупинити процес руйнування озонового шару, у 1987 році було ратифіковано Монреальський протокол. Тоді 197 країн відмовилися від деяких хімічних речовин у виробництві.

Джерело: Ракурс


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