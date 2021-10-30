Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 29 октября, инфицировал 26 тыс. 198 человек, в том числе 1 тыс. 643 ребенка и 379 медработников.

В больницы попали 5 тыс. 305 человек, а от осложнений болезни скончался 541 украинец. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Также за минувшие сутки медики провели 144 тыс. 621 тестирование (в том числе методом ПЦР — 72 тыс. 612, методом ИФА — 21 тыс. 163).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 904 тыс. 872 человека;

выздоровело — 2 млн 430 тыс. 944 человека;

летальных исходов — 67 тыс. 393;

проведено ПЦР-тестирований — 14 млн 378 тыс. 720.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2 тыс. 280), Одесской (1 тыс. 973), Львовской (1 тыс. 880), Сумской (1 тыс. 612) областях и Киеве (1 тыс. 455).

Напомним, ученые считают, что лекарством от коронавируса может стать дешевый антидепрессант флувоксамин. Препарат снизил риск госпитализации среди взрослых с COVID-19 из группы высокого риска.