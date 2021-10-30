В Украине произошло новое землетрясение – подробности. Фото: АРА

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Землетрясение в Украине зафиксировали специалисты — на этот раз оно произошло в Ивано-Франковской области вблизи города Надворная.

Сотрясение земной коры зарегистрировали в пятницу, 29 октября, в 15.26. Магнитуда землетрясения — 2,5 балла на глубине 2 км. Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

По классификации землетрясение относится к неощутимым. По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Всего на протяжении 2021 года на территории Надворнянского района произошло еще четыре землетрясения: 30 марта, 11 мая, 4 и 8 июня. Магнитуда составляла от 2,1 до 2,6 балла.

Напомним, на Закарпатье 27 октября специалисты Главного центра специального контроля зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,1 балла.