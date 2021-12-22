Подробиці смертельної пожежі біля Вінниці. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n164761-ludy-strybaly-z-vikon-podrobyci-smertelnoyi-pojeji-bilya-vinnyci-foto-video.html

Ракурс

Пожежа сьогодні, 22 грудня, сталася в готелі «Батерфляй» у Вінницькій області. Рятувальники оприлюднили відео з місця трагедії.

За попередньою інформацією, троє людей під час пожежі вистрибнули з вікна. Про це повідомили у прес-службах ДСНС та поліції.

Від отриманих ушкоджень загинула дівчина. Окрім того, 43-річний чоловік та 19-річна дівчина госпіталізовані в лікарню.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Санкція передбачає до восьми років позбавлення волі.

Займання виникло на покрівлі відпочинкового комплексу, площа пожежі становила 800 квадратних метрів.

До гасіння пожежі залучили 44 рятувальники та 13 одиниць техніки. Станом на 5.09 загоряння вдалося локалізувати, а менш ніж через 20 хвилин вогонь ліквідували.

Ще до приїзду рятувальників із приміщення евакуювали 56 людей, серед яких 53 дітей (2006−2016 років народження).