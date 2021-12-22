Провал виборів голови Антикорупційної прокуратури - як це було

https://racurs.ua/ua/n164760-obicyanka-cyacyanka-zahodu-yak-provalyly-vybory-golovy-antykorupciynoyi-prokuratury.html

Ракурс

21 грудня завершився конкурс на голову Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП). Переміг за балами детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко, набравши 246 балів. Кандидат від Офісу президента — прокурор Офісу Генерального прокурора Андрій Синюк — набрав 229 балів, повдіомляється у трансляції засідання.

Щоб завершити процедуру обрання, чого очікували від влади України у світі, треба було визнати Клименка головою САП. Але члени конкурсної комісії, які призначені коаліцією «Слуг народу», ОПЗЖ, «Довіра» та «За майбутнє", не проголосували за обрання Клименка.

За рішення оголосити Олександра Клименка переможцем конкурсу на главу САП не проголосували п’ятеро із шести членів комісії від Верховної Ради Олена Бусол («За майбутнє"), Євген Соболь («Слуга народу»), Катерина Коваль («За майбутнє"), Андрій Гуджал (ОПЗЖ) та Богдан Романюк («Довіра»).

Вони пояснили свою відмову затвердити рішення технічним моментом — залишився незатвердженим допуск до держтаємниці одного з кандидатів. Голова комісії Коваль заявила, що слід перенести засідання для отримання цього дозволу.

Згодом комісія не змогла зібрати кворум для того, щоби затвердити результати відбору — голоси у повному складі не дали представники Верховної Ради.

Члени комісії, делеговані міжнародними організаціями, переконували українців у комісії, що така поведінка завдасть шкоду репутації Україні, вимагали визнати результати і розповідали про наслідки, навіт намагалися присоромити членів комісії.

Позиція членів комісії від Ради стала зрозумілою ще на стадії оголошення результатів співбесіди. Наприклад, член комісії Гуджал заявив міжнародному експерту, екс-голові GRECO Драго Косу, що «експерти-міжнародники є чи не «тимчасовими гостями», яким нецікава доля країни, в якій вони не живуть».

Аби спонукати колег все ж ухвалити рішення, міжнародники виносили на голосування навіть «суто математичні рішення» на кшталт «230+16=246» (це сума балів кандидата Клименка — «Ракурс»), однак і ці пропозиції не могли зібрати необхідної кількості голосів.

Члени комісії можуть зібратися 22 грудня.

Главу САП не можуть обрати 15 місяців. Президент США Джо Байден 1 вересня 2021 року підписав декларацію із президентом Зеленським, у якій одним із пунктом була обіцянка Києва негайно розблокувати конкурс на главу САП.

Уряд зобов’язавався перед МВФ обрати голову САП до 21 листопада.

Окружний адмінсуд Києва 20 грудня скасував порядок роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на голову САП. В ОП запевняють, що президент Зеленський зацікавлений у тому, щоб конкурс провели до кінця 2021 року.

САП — орган, який процесуально веде справи Національного антикорупційного бюро по топ-корупціонерам. Антикорупційна прокуратура не має постійного керівника з серпня 2020 року, коли її голова Назар Холодницький написав заяву про відставку. Його обов’язки виконує Максим Грищук. «Спадкоємця» Холодницького має обрати конкурсна комісія з 11 осіб. Чотирьох делегувала рада прокурорів, сімох — Верховна Рада.