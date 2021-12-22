Как провалили выборы главы Антикоррупционной прокуратуры

https://racurs.ua/n164760-obeschanie-zapadu-kak-provalili-vybory-glavy-antikorrupcionnoy-prokuratury.html

Ракурс

21 декабря завершился конкурс на главу Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Победил за баллами детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко, набрав 246 баллов. Кандидат от Офиса президента — прокурор Офиса Генерального прокурора Андрей Синюк — набрал 229 баллов, сообщается в трансляции заседания.

Чтобы завершить процедуру избрания, чего ожидали от власти Украины в мире, нужно было признать Клименко главой САП. Но члены конкурсной комиссии, назначенные коалицией «Слуг народа», ОПЗЖ, «Доверие» и «За будущее», не проголосовали за избрание Клименко.

За решение объявить Александра Клименко победителем конкурса на главу САП не проголосовали пятеро из шести членов комиссии от Верховной Рады: Елена Бусол («За будущее»), Евгений Соболь («Слуга народа»), Екатерина Коваль («За будущее»), Андрей Гуджал (ОПЗЖ) и Богдан Романюк («Доверие»).

Они объяснили свой отказ утвердить решение техническим моментом — остался неутвержденным допуск к гостайне одного из кандидатов. Глава комиссии Коваль заявила, что следует перенести заседание для получения этого разрешения.

Впоследствии комиссия не смогла собрать кворум для того, чтобы утвердить результаты отбора — голоса в полном составе не дали представители Верховной Рады.

Члены комиссии, делегированные международными организациями, убеждали украинцев в комиссии, что такое поведение нанесет ущерб репутации Украине, требовали признать результаты и рассказывали о последствиях, даже пытались пристыдить членов комиссии.

Позиция членов комиссии от Рады стала понятна еще на стадии объявления результатов собеседования. Например, член комиссии Гуджал заявил международному эксперту, экс-главе GRECO Драго Косу, что «эксперты-международники являются чуть ли не „временными гостями“, которым неинтересна судьба страны, в которой они не живут».

Чтобы побудить коллег все же принять решение, международники выносили на голосование даже «чисто математические решения», например, утвердить, что «230+16=246» (это сумма баллов кандидата Клименко — «Ракурс»), однако и эти предложения не могли собрать необходимое количество голосов.

Члены комиссии могут собраться 22 декабря.

Главу САП не могут избрать 15 месяцев. Президент США Джо Байден 1 сентября 2021 года подписал декларацию с президентом Зеленским, в которой одним из пунктом было обещание Киева немедленно разблокировать конкурс на главу САП.

Правительство обязывалось перед МВФ избрать главу САП до 21 ноября.

Окружной админсуд Киева 20 декабря упразднил порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на главу САП. В ОП уверяют, что президент Зеленский заинтересован в том, чтобы конкурс провели до конца 2021 года.

САП — орган, процессуально ведущий дела Национального антикоррупционного бюро по топ-коррупционерам. У Антикоррупционной прокуратуры нет постоянного руководителя с августа 2020 года, когда ее председатель Назар Холодницкий написал заявление об отставке. Его обязанности исполняет Максим Грищук. «Наследника» Холодницкого должна выбрать конкурсная комиссия из 11 человек. Четырех делегировал совет прокуроров, семерых — Верховная Рада.