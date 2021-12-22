Из-за риска агрессии России силы НАТО приведены в боевую готовность. Фото: УНН

https://racurs.ua/n164759-iz-za-riska-agressii-rossii-sily-nato-privedeny-v-boevuu-gotovnost.html

Ракурс

Вторжение России в Украину может состояться уже этой зимой. Силы быстрого реагирования НАТО решили повысить оперативную готовность в связи с размещением войск РФ у украинских границ.

Речь идет о 40 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает издание Die Welt со ссылкой на высокопоставленного дипломата НАТО.

Оперативная группа высокой степени боеготовности должна быть готова к развертыванию в зоне кризиса в течение пяти дней.

Другие подразделения НАТО, такие как спецназ или логисты, были также переведены в режим повышенной готовности. По информации издания, соответствующее решение принял Североатлантический совет на прошлой неделе.

Как известно, российские власти потребовали от США и НАТО гарантий, что Украина никогда не станет членом Альянса, а Вашингтон не создаст военные базы на территориях постсоветских стран и не будет разворачивать ядерное оружие за границей.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что войска НАТО в Украину вряд ли прибудут для защиты нашего государства от агрессии России. По его словам, Лондон считает маловероятную отправку войск в Украину в случае нападения России.

Британия следует примеру Соединенных Штатов. Джо Байден заявил, что отправка американских войск для защиты Украины не обсуждается.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что отсутствие деталей «в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе» может вынудить российских чиновников усомниться в серьезности обещаний Запада действовать в ответ на возможное вторжение России.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что хочет получить в 2022 году четкий ответ от НАТО по поводу членства Украины в Альянсе.

Источник: DieWelt