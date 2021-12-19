Не надо обманывать людей – Британия сделала заявление о войсках НАТО в Украине

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Войска НАТО в Украину вряд ли прибудут для защиты нашего государства от агрессии России. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, Лондон считает маловероятную отправку войск в Украину в случае нападения России. Об этом пишет издание Spectator.

Это факт, что Украина не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска в Украину, чтобы бросить вызов России. Мы не должны обманывать людей, — сказал британский министр.

По мнению издания, Британия следует примеру Соединенных Штатов. Ранее Джо Байден заявил, что отправка американских войск для защиты Украины не обсуждается.

При этом сам Уоллес отметил, что Великобритания еще не начала помогать Украине летальным вооружением. Однако, по его словам, Лондон «постоянно изучает все варианты».

По данным Politico, сенат США в январе проголосует за санкции против «Северного потока-2». CNN тем временем сообщает, что Украина просит Соединенные Штаты Америки предоставить ей зенитно-ракетные комплексы Patriot на фоне напряженности на границе с Россией.

Эта просьба является частью нужд Украины в военной помощи, которую сейчас рассматривает администрация Джо Байдена.

Издание также отмечает, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан «передал обеспокоенность США, что такие поставки могут быть восприняты Россией как очень провокационные в то время, когда Штаты, Европа и НАТО пытаются убедить Москву в необходимости деэскалации».

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отсутствие деталей «в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе» может вынудить российских чиновников усомниться в серьезности обещаний Запада действовать в ответ на возможное вторжение России.

По его словам, Киев пытается добиться от Запада готовности в случае вооруженного конфликта Москвы с Киевом отключить РФ от системы SWIFT, ввести санкции против российского госдолга, а также ввести ограничительные меры против оцепления президента РФ Владимира Путина.

Напомним, Россия перешла к прямым угрозам НАТО, заявив, что имеет достаточно военной техники, если Альянс не рассмотрит договор о нерасширении. Страна-агрессор хочет гарантий от НАТО об отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.

Источник: Spectator, Politico, CNN