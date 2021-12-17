Белый дом ответил на «хотелки» Кремля касательно НАТО и Украины. Фото: Global Look Press

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Вступление Украины в НАТО, а также присоединение к Альянсу других постсоветских стран хочет остановить Россия. Заявления РФ прокомментировал Белый дом.

Без наших европейских союзников и партнеров не будет никаких переговоров по европейской безопасности, — заявила на брифинге пресс-секретарь Джо Байдена Джен Псаки.

Она заверила, что Вашингтон не будет принимать никакие решения самостоятельно. Тем временем глава центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что Российская Федерация хочет путем угрозы войны с Украиной заставить Запад пойти на уступки.

Политолог отметил, что Украина должна делать акцент на том, что в предложениях РФ к НАТО и США речь идет об односторонних уступках Альянса и Запада в целом по России.

При этом он напомнил, что Россия нарушила не только Будапештский меморандум от 1994 года, но и Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года, который признавал Крым украинским и признавал украинские границы.

Стоимость украинских ценных бумаг резко упала после того, что Россия передала США и НАТО документы со своими требованиями. Об этом написал в Facebook финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

Не знаю, как воспринимать тот «договор», который российский МИД предложил Вашингтону. Но международные рынки восприняли его негативно — стоимость облигаций упала, — написал Демкив.

По его словам, после онлайн-общения Джо Байдена и Владимира Путина на прошлой неделе ситуация была обратная.

Рынки тогда это восприняли как позитив, шаг в сторону решения проблемы. Сейчас риски выросли, и это плохо, — добавил аналитик.

Напомним, Российская Федерация требует от НАТО гарантировать нерасширение Альянса. Москва настаивает на отводе всей военной инфраструктуры НАТО на позиции 1997 года, то есть на возвращение в состояние, которое существовало на момент заключения Основного акта Россия-НАТО.