В НАТО жестко ответили на требование Путина отказать в членстве Украине. Фото: УП

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Вступление Украины в НАТО беспокоит президента страны-агрессора Владимира Путина. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил Москве на требование официально отвергнуть перспективу членства Украины в Альянсе.

Он подчеркнул, что только члены Альянса имеют право определять отношения между НАТО и Украиной. Об этом Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции с новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

По его словам, в Альянсе готовы обсуждать с РФ темы, вызывающие тревогу в Москве, но «компромиссы невозможны в отношении права стран самостоятельно выбирать свой путь».

Мы не можем согласиться с тем, что Россия пытается восстановить систему, где большие государства обладают сферами влияния, где они могут контролировать или решать, что могут делать другие государства, — добавил Столтенберг.

Как известно, Российская Федерация требует от НАТО официально отозвать обещание о возможном членстве Украины, озвученное на саммите 2008 года в Бухаресте.

Владимир Путин во время встречи с Байденом обвинил НАТО в «наращивании военного потенциала у границ РФ».

Сейчас Украина имеет особый статус сотрудничества с НАТО — партнер с расширенными возможностями. Следующим шагом должен стать план действий по членству, который Украине до сих пор не предоставили.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует диалог президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Представитель Альянса выразил надежду, что РФ будет придерживаться территориальной целостности Украины.