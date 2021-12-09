Столтенберг. Фото: НАТО

https://racurs.ua/n164169-dialog-baydena-i-putina-obradoval-nato-tam-prizvali-rf-ne-napadat-na-ukrainu.html

Ракурс

Вторжение России в Украину, которое может произойти в любой момент, повлекло за собой резонанс по всему миру.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует диалог президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, и выразил надежду, что Россия будет придерживаться территориальной целостности Украины. Об этом он заявил во время брифинга.

По его словам, Россия должна уважать суверенитет и территориальную ценность независимой Украины.

Мы приветствуем разговор, который состоялся между президентом Байденом и президентом Путиным вчера, и надеемся, что на этот раз Россия не будет использовать военную силу, а будет уважать суверенитет и территориальную ценность независимого государства Европы Украины, — заявил Столтенберг.



Глава НАТО также в очередной раз призвал Россию к снижению напряжения и прозрачности относительно своих намерений по Украине.

Напомним, ранее мы сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Во время этих переговоров стороны договорились принять «быстрые и жесткие» меры в случае нападения России на Украину.