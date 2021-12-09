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Ракурс
Столтенберг. Фото: НАТО

Диалог Байдена и Путина обрадовал НАТО — там призвали РФ не нападать на Украину

9 дек 2021, 08:50
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Вторжение России в Украину, которое может произойти в любой момент, повлекло за собой резонанс по всему миру.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует диалог президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, и выразил надежду, что Россия будет придерживаться территориальной целостности Украины. Об этом он заявил во время брифинга.

По его словам, Россия должна уважать суверенитет и территориальную ценность независимой Украины.

Мы приветствуем разговор, который состоялся между президентом Байденом и президентом Путиным вчера, и надеемся, что на этот раз Россия не будет использовать военную силу, а будет уважать суверенитет и территориальную ценность независимого государства Европы Украины, — заявил Столтенберг.


Глава НАТО также в очередной раз призвал Россию к снижению напряжения и прозрачности относительно своих намерений по Украине.

Напомним, ранее мы сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Во время этих переговоров стороны договорились принять «быстрые и жесткие» меры в случае нападения России на Украину.

Источник: Ракурс


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