Джон Кирби. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/n164168-ukraina-mojet-primenyat-djaveliny-no-dlya-samooborony-pentagon.html

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«Джавелины» могут использоваться украинской армией на любой территории государства, но только для самообороны.

Такое заявление сделал представитель Пентагона Джон Кирби.

Мы рассчитываем, что они будут использоваться для самообороны. Нет ограничений относительно того, где именно в Украине их можно применять, — заявил Кирби.

Он добавил, что силы США могут быть направлены только на запрос союзников с НАТО на востоке Европы при вторжении России в Украину.

Если произойдет новое вторжение в Украину и поступят запросы о дополнительной поддержке, тогда мы ответим положительно на эти запросы. Сейчас ситуация — другая, — подчеркнули в Пентагоне.

Напомним, ранее мы сообщали, что вторжение России в Украину может произойти в ближайшее время — украинские военные начали готовиться к использованию в боевых действиях противотанковых машин «Джавелин» в случае масштабного наступления РФ. Соответствующую технику Украина получила только в октябре.