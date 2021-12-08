Цаплиенко. Фото: istock

https://racurs.ua/n164148-djaveliny-razvernuty-na-fronte-v-ojidanii-rossiyskih-tankov-jurnalist.html

Ракурс

Вторжение России в Украину может произойти в ближайшее время — украинские военные начали готовиться к использованию в боевых действиях противотанковых машин «Джавелин» в случае масштабного наступления РФ.

Соответствующую технику Украина получила только в октябре. Об этом заявил военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram.

О чем бы там не договаривались сильные мира сего, а наша истинная надежда в этих окопах и на этих людей. Особенно, когда у них в руках легендарные «Джавелины», с которым так не хотят встретиться российские танкисты. Украинцы будут сопротивляться, — рассказал Цаплиенко.

Он подчеркнул, что «Джавелины» не пылились с того времени, как были доставлены в октябре в Борисполь.

Начальник главного управления логистики Генштаба пообещал, что они будут в руках бойцов Операции Объединенных Сил. И вот я вижу своими глазами. Генерал обещание выполнил. И бойцы ООС ни минуты не будут колебаться, если на них попрут российские танки, — добавил он.



Отмечается, что подразделения, выполняющие задачи в районе проведения ООС, укомплектованы переносными противотанковыми ракетными комплексами «Джавелин». Подразделения отрабатывают все варианты возможных действий — как наступление незаконных вооруженных формирований, усиленных российскими подразделениями, так и возможность вторжения российских регулярных войск со стороны северных границ Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что возможное новое нападение России на Украину обсуждают в Пентагоне и на межправительственном уровне. Американцы размышляют о предоставлении дополнительного летального оружия Украине, включая Javelin из-за опасений нападения РФ.