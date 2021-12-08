Цаплієнко. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164148-djaveliny-rozgornuti-na-fronti-v-ochikuvanni-rosiyskyh-tankiv-jurnalist.html

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Вторгнення Росії до України може статися найближчим часом — українські військові почали готуватися до використання в бойових діях протитанкових машин «Джавелін» у випадку масштабного наступу РФ.

Відповідну техніку Україна отримали лише в жовтні. Про це заявив військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram.

Про що б там не домовлялися сильні світу цього, а наша справжня надія в цих окопах і цих людях. Особливо, коли в них у руках легендарні «Джавеліни», з яким так не хочуть зустрітися російські танкісти. Українці чинитимуть опір, — розповів Цаплієнко.

Він наголосив, що «Джавеліни» не припадали порохом із того часу, як були доставлені в жовтні в Бориспіль.

Начальник головного управління логістики Генштабу пообіцяв, що вони будуть у руках бійців Операції Об'єднаних Сил. Й ось я бачу на власні очі. Генерал обіцянку виконав. І бійці ООС ані хвилини не будуть вагатися, якщо на них попруть російські танки, — додав він.



Наголошується, що підрозділи, які виконують завдання в районі проведення ООС, укомплектовані переносними протитанковими ракетними комплексами «Джавелін». Підрозділи відпрацьовують усі варіанти можливих дій — як наступ незаконних збройних формувань, посилених російськими підрозділами, так і можливість вторгнення російських регулярних військ із боку північних кордонів України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що можливий новий напад Росії на Україну обговорюють у Пентагоні та на міжурядовому рівні. Американці розмірковують про надання додаткової летальної зброї Україні включно з Javelin через побоювання нападу РФ.