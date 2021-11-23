Напад Росії - США обіцяють Києву “Джавеліни”, ракети “Стінгер” і вертольоти Мі-17

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Можливий новий напад Росії на Україну обговорюють в Пентагоні та на міжурядовому рівні.

Американці розмірковують про надання додаткової летальної зброї Україні включно з Javelin через побоювання нападу РФ. Крім того, CNN повідомило, що як варіант розглядають відправлення в Україну вертольотів Мі-17, які раніше США закупили в Росії для Афганістану.

Йдеться також про надсилання військових радників та нового обладнання включно зі зброєю.

Про пакет військової допомоги Києву CNN написало з посиланням на власні джерела. Частина істеблішменту переконує Байдена у недоцільності передачі Україні «Стінгерів», бо надання таких ПЗРК Росія моде розцінити як спробу ескалації конфлікту.

Америка також готова відправити військових радників у європейський регіон, але поки невідомо, чи в саму Україну.

У США вважають, що протитанкові ракети Javelin ефективні проти танків Т-80.

В ефірі «Свободи слова» на каналі ICTV міністр оборони Олексій Резніков 22 листопада розповів, що США та Велика Британія консультуються щодо дій на випередження на тлі загрози нового вторгнення Росії.

Резніков нещодавно зустрічався з міністрами оборони Великої Британії Беном Воллесом та США Ллойдом Остіном. На зустрічах говорили, що «висловлювати занепокоєння вже немає часу», оскільки Кремль сприйматиме лише активні дії.

Нагадаємо, що 21 листопада очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія зібрала приблизно 92 тис. військ і готує новий наступ у січні-лютому. Розвідка доповідає, що атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і менше вторгнення через сусідню Білорусь.

Джерело: CNN