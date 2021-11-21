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Російське вторгнення в Україну може відбутися взимку. Фото: vpk.name

Російське вторгнення в Україну може відбутися взимку — розвідка

21 лис 2021, 11:56
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Російська Федерація готується атакували Україну вже найближчої зими.

Біля українських кордонів зосереджено понад 92 тис. військових, а самі атаки заплановані на кінець січня чи на початок лютого. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у інтерв’ю виданню Military Times.

За його словами, російське вторгнення може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі. Крім того, можливе вторгнення невеликих груп ворога через Білорусь.

Керівник ГУР зазначає, що саме з метою нападу Москва почала нарощувати військовий потенціал і довкола кордонів України та в окупованому Криму.

Водночас Буданов наголосив, що військові дії Росії відбудуться лише після низки психологічних операцій, ціль яких — дестабілізувати ситуацію в Україні та підірвати обороноздатність. Москва намагатиметься організувати тривалі протести проти ковід-вакцинації, розпалення заворушень, пов’язаних з економікою та постачанням енергоносіїв.

Ситуація на українському кордоні. Фото: Military Times

Крім того, за словами Буданова, саме Росія намагатиметься підняти антиурядові настрої в Україні через провал спецоперації з затримання «вагнерівців». Розвідник також запевняє, що прикордонний конфлікт між Польщею та Білоруссю також є частиною таких зусиль РФ.

Вони хочуть підштовхнути до заворушень через протести та мітинги, які б засвідчили антиурядові настрої людей. Російські психологічні операції використовують, щоб показати, що «влада зрадила народ», — зазначив він.


Нагадаємо, держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що занепокоєні агресивними діями Росії на українському кордоні.

Джерело: Military Times

Джерело: Ракурс


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