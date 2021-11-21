Новий вид восьминога виявили біля берегів Австралії. Фото: popmeh.ru

https://racurs.ua/ua/n163357-novyy-vyd-vosmynoga-vyyavyly-bilya-beregiv-avstraliyi-foto.html

Ракурс

Новий вид восьминога знайшли зоологи біля берегів Австралії.

Науковці відловили 25 особин уздовж узбережжя, щоб визначити, що вони дещо різняться між собою. Виявилося, що ця група мілководних восьминогів найбільш вивчена. Про це йдеться у науковій статті, опублікованій в журналі Zootaxa.

За словами дослідників, з цієї групи можна виділити ще безліч дрібних підвидів. Різниця між ними дозволить показати детальний аналіз. Науковці зазначають, що в цілому восьминоги схожі між собою, але у будові зубів або черепа можуть бути відмінності.

Нового восьминога назвали Octopus djinda. Цей головоногий має довжину від 10 до 17 см, а ззовні схожий з Octopus tetricus — звичайного сіднейського восьминога. Обидва цих види з групи Octopus vulgaris.

Також вчені відзначають, що це промислові восьминоги й рибалки ведуть їх видобуток. Зоологи закликають до негайного вивчення цих восьминогів, щоб виявити зникаючий вид і захистити його.

Нагадаємо, в Австралії восьминіг побив геолога. Коли науковець разом із дворічною донькою підійшов ближче і знімав все на відео, тварина його і вдарила. Після того, як геолог знову спробував зайти у воду, восьминіг знову його атакував.

Джерело: Zootaxa