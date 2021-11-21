Імпорт білоруської електроенергії до України поновиться. Фото: iaea.org

https://racurs.ua/ua/n163356-import-biloruskoyi-elektroenergiyi-do-ukrayiny-ponovytsya-karta.html

Ракурс

Імпорт електроенергії з Білорусі в Україну відновиться сьогодні, 21 листопада.

Станом на неділю імпорт планується обсягом 415 МВт. год — такий же обсяг Білорусь поставляла з 9 по 17 листопада, до чергового припинення постачання. Добовий обсяг електроенергії з сусідньої країни становить близько 2% від загального обсягу споживання електроенергії в Україні. Про поновлення імпорту білоруської електроенергії повідомили в «Укренерго».

Постачання світла з Білорусі в Україну відбуваються з регулярними перебоями. Востаннє вони поновилися 6 листопада з 5 МВт. год, а з 9 листопада їх обсяг вийшов на рівень 415 МВт.год.

Німецьке видання DW із посиланням на колишнього керівника Міненерго України Ольгу Буславець пише, що втрата 400 МВт. год при теперішніх погодних умовах істотно не впливає на український енергобаланс.

Як відомо, у 2021 році Україна відновила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Але в травні президент Володимир Зеленський підписав закон про право національного регулятора у сфері енергетики обмежувати цей імпорт.

Нагадаємо, в Міненерго Білорусі заявляли, що постачання електроенергії в Україну припинили з 18 листопада, відповідно до встановленого порядку взаємодії в рамках контрактних відносин. Причини припинення постачання електроенергії в Україну тоді в Мінську не вказали.