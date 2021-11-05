Пережити зиму. ТЕС спалюватимуть газ через дефіцит та блокування імпорту вугілля

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Міненерго планує перевести енергоблоки ТЕС на газ через дефіцит вугілля, оскільки в Україні з 88 енергоблоків на теплоелектростанціях станом на 4 листопада працювало лише 37.

Про важку ситуацію в енергетиці в ефірі телеканалу «Наш» розповів депутат Верховної Ради від партії «Батьківщина», перший заступник голови комітету з питань бюджету Іван Крулько.

За його словами, більшу частину енергоблоків, що припинили роботу, закрили за так званою аварійною заявкою, тобто через нестачу палива.

У нас в Україні діють 88 енергоблоків ТЕС, які виробляють електроенергію, якою балансують атомну енергетику… Наразі із 88 енергоблоків функціонують 37, 51 не функціонує. З них половина не працює за так званою аварійною заявкою. Це нестача палива. Тобто, вони готові, але не функціонують, — повідомив нардеп.

Тому Міненерго планує перевести енергоблоки ТЕС на газ через дефіцит вугілля. Таке рішення ухвалили для забезпечення стабільного проходження осінньо-зимового періоду, повідомляє пресслужба відомства.

Під час опалювального сезону залучатимуть енергоблоки теплових електростанцій, які використовують як паливо природний газ тільки для балансування енергосистеми та як окрему допоміжну послугу.

«Нафтогаз» має забезпечити необхідний обсяг газу за спеціальними умовами енергогенерувальним підприємствам. Для цього «Нафтогаз» підготує довгострокові контракти із ТЕС та ТЕЦ.

Що відбувається із вугіллям в Україні

У четвер голова комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус звинуватив Росію у блокуванні постачання вугілля Києву з Казахстану. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами депутата, усі відповідні поставки у листопаді заблоковані. Він зазначив, що блокування йде на рівні залізничників РФ, які не підтверджують транзит вагонів з вугіллям через РФ. Герус уточнив, що обмеження накладено тільки на енергетичне вугілля і не стосується постачання коксівного вугілля.

Найбільші українські компанії теплової генерації купують енергетичне вугілля у США, Польщі, Казахстані та Росії. Його дефіцит виник у країні з початку року.

За інформацією Forbes, за перше півріччя Казахстан відправив в Україну 491,7 тис. тонн вугілля.

Раніше РФ попередила про припинення постачання вугілля в Україну з 1 листопада і 25 жовтня оператор енергосистеми України «Укренерго» заявив про серйозний дефіцит вугілля.

Запаси палива на складах енергокомпаній країни з 18 жовтня скоротилися на 6,5% до 583,4 тис. т. Це майже вп’ятеро менше, ніж має бути. Через це протягом останнього місяця кожен другий блок державних теплоелектростанцій (ТЕС) перестав функціонувати.

Раніше Кабмін домовився, що Україна отримає дві партії вугілля із США, загальний обсяг становитиме 150 тис. тонн. Перша партія палива очікується у грудні, друга — у січні 2022 року. Це вже другий вугільний контракт між США та Україною. Перший був підписаний раніше у серпні на постачання 75 тис. т вугілля.