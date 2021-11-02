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Ракурс
Україна знову отримує електроенергію з Білорусі, фото: EADaily

Україна відновила імпорт струму з Білорусі

2 лис 2021, 17:37
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Україна знову почала отримувати електроенергію з Білорусі.

Про це сьогодні, 2 листопада, повідомила прес-служба Міністерства енергетики Республіки Білорусь.

У межах договору про надання аварійної допомоги Білорусь розпочала постачання електроенергії до енергосистеми України потужністю 500 МВт, — вказано в повідомлення прес-служби відомства.

Зазначається, що постачання здійснюється у період з 14.00 до 21.00 за запитом української сторони.


У червні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг запроваджувала обмеження на постачання електроенергії з Росії та Білорусі. Термін дії заборони завершувався 1 жовтня.

Нагадаємо, у лютому автор поправок про імпорт електроенергії голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус опублікував відеозвернення, в якому запевнив, що імпорт електроенергії з Росії і Білорусі «не призведе до енергетичної залежності України від Кремля».

Джерело: Ракурс


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