Украина возобновила импорт электричества из Беларуси

Украина снова получает электроэнергию из Беларуси, фото: EADaily

https://racurs.ua/n162493-ukraina-vozobnovila-import-elektrichestva-iz-belarusi.html

Ракурс

Украина снова начала получать электроэнергию из Беларуси.

Об этом сегодня, 2 ноября, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Республики Беларусь.

В рамках договора о предоставлении аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что поставки осуществляются в период с 14:00 по 21:00 по запросу украинской стороны.

В июне Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, вводила ограничения на поставку электроэнергии из России и Беларуси. Срок действия запрета истекал 1 октября.

Напомним, в феврале автор поправок об импорте электроэнергии глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус опубликовал видеообращение, в котором заверил, что импорт электроэнергии из России и Беларуси «не приведет к энергетической зависимости Украины от Кремля».