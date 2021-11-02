Под Харьковом взорвали легендарный завод – зрелищное видео

https://racurs.ua/n162492-pod-harkovom-vzorvali-legendarnyy-zavod-zrelischnoe-video.html

Ракурс

Взрыв под Харьковом произошел в поселке Буды — там снесли легендарный завод. В этих помещениях более 100 лет производили фаянсовые изделия.

В сети обнародовали видео разрушений завода. На нем заметно, что это было не только масштабно, но довольно зрелищно.

Фаянсовый завод в Будах появился в конце 19 века благодаря промышленнику и предпринимателю Матвею Кузнецову. Будянская посуда славилась во всех уголках империи, а затем и Советского Союза. Во время Второй мировой войны завод был разрушен, но был восстановлен до 1953 года.

В 2006 году АОЗТ «Будянский фаянс», который только год не дожил до своего 120-летия, прекратил свое существование, потому что был признан банкротом. На момент закрытия на производстве работало 1,5 тыс. профессиональных керамистов, технологов, скульпторов, художников.

При этом коллекция фаянсовых и фарфоровых изделий, состоящая из более 7 тыс. экспонатов, была вывезена в Харьковский исторический музей, а часть из них хранится в местном историко-краеведческом музее.

«Ракурс» сообщал, что мощный взрыв на АЗС прогремел в Харьковской области. Огонь распространился на два грузовика, которые практически выгорели. К счастью, никто не пострадал в результате пожара.