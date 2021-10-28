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Ракурс
Пожар на АЗС. Фото: ГСЧС

Мощный взрыв на АЗС прогремел в Харьковской области (ФОТО, ВИДЕО)

28 окт 2021, 09:23
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Взрыв и пожар на АЗС произошли 28 октября в Харьковской области.

Чрезвычайное происшествие произошло в 4.31 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский вблизи села Рай-Оленевка Холодногорского района. На автозаправочной станции произошла разгерметизация подземной емкости с газом, объем которой составлял 18 куб. м. В результате произошел взрыв с последующим возгоранием. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Огонь распространился на два грузовика, которые практически выгорели. К счастью, никто не пострадал в результате пожара. Другим объектам на АЗС ничего не угрожает.

К тушению привлекались 40 человек и девять единиц техники. В 5.48 пожар локализовали на площади 250 кв. м.

Пожар на АЗС. Фото: ГСЧС

Пожар на АЗС. Фото: ГСЧС


Напомним, 21 октября в центре Луцка в местном зоопарке произошел пожар. В результате чрезвычайного происшествия погибли три примата.

Источник: Ракурс


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