Пожар на АЗС. Фото: ГСЧС

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Взрыв и пожар на АЗС произошли 28 октября в Харьковской области.

Чрезвычайное происшествие произошло в 4.31 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский вблизи села Рай-Оленевка Холодногорского района. На автозаправочной станции произошла разгерметизация подземной емкости с газом, объем которой составлял 18 куб. м. В результате произошел взрыв с последующим возгоранием. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Огонь распространился на два грузовика, которые практически выгорели. К счастью, никто не пострадал в результате пожара. Другим объектам на АЗС ничего не угрожает.

К тушению привлекались 40 человек и девять единиц техники. В 5.48 пожар локализовали на площади 250 кв. м.

Напомним, 21 октября в центре Луцка в местном зоопарке произошел пожар. В результате чрезвычайного происшествия погибли три примата.