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Ракурс
Пожежа на АЗС. Фото: ДСНС

Потужний вибух на АЗС прогримів у Харківській області (ФОТО, ВІДЕО)

28 жов 2021, 09:23
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Вибух та пожежа на АЗС сталися 28 жовтня в Харківській області.

Надзвичайна подія сталася о 4.31 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський поблизу села Рай-Оленівка Холодногірського району. На автозаправній станції відбулася розгерметизація підземної місткості з газом, об'єм якої становив 18 куб. м. Внаслідок цього стався вибух з подальшим загорянням. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вогонь розповсюдився на дві вантажівки, які практично вигоріли. На щастя, ніхто не постраждав внаслідок пожежі. Іншим об'єктам на АЗС нічого не загрожує.

До гасіння залучалися 40 осіб та дев’ять одиниць техніки. О 5.48 пожежу локалізували на площі 250 кв. м.

Пожежа на АЗС. Фото: ДСНС

Пожежа на АЗС. Фото: ДСНС


Нагадаємо, 21 жовтня у центрі Луцька в місцевому зоопарку сталася пожежа. Внаслідок надзвичайної події загинули три примати.

Джерело: Ракурс


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