Рада упрощает получение гражданства Украины иностранцами, воевавшими на Донбассе

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Рада поддержала за основу законопроект №5630, фото: «Слово и Дело»
Рада упрощает получение гражданства Украины иностранцами, воевавшими на Донбассеhttps://racurs.ua/n162491-rada-uproschaet-poluchenie-grajdanstva-ukrainy-inostrancami-voevavshimi-na-donbasse.htmlРакурс
Верховная Рада сегодня, 2 ноября, приняла за основу законопроект № 5630 «О внесении изменений в Закон Украины „О гражданстве Украины“ об упрощенном получении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины».
За соответствующее решение проголосовали 302 народных избранника. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
В пояснительной записке законопроекта отмечается, что его принятие упростит порядок получение гражданства Украины:
- гражданами РФ, подвергшимися преследованиям из-за политических убеждений;
- иностранцами и лицами без гражданства, которые в установленном законодательством Украины порядке проходили (проходят) военную службу по контракту в ВСУ и/или принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, выполнении боевых или служебных задач, осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.
Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому предусматривается введение в декларациях графы о двойном гражданстве.
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