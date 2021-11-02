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Рада поддержала за основу законопроект №5630, фото: «Слово и Дело»

Рада упрощает получение гражданства Украины иностранцами, воевавшими на Донбассе

2 ноя 2021, 17:12
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Верховная Рада сегодня, 2 ноября, приняла за основу законопроект № 5630 «О внесении изменений в Закон Украины „О гражданстве Украины“ об упрощенном получении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины».

За соответствующее решение проголосовали 302 народных избранника. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.


В пояснительной записке законопроекта отмечается, что его принятие упростит порядок получение гражданства Украины:

  • гражданами РФ, подвергшимися преследованиям из-за политических убеждений;
  • иностранцами и лицами без гражданства, которые в установленном законодательством Украины порядке проходили (проходят) военную службу по контракту в ВСУ и/или принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, выполнении боевых или служебных задач, осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому предусматривается введение в декларациях графы о двойном гражданстве.

Источник: Ракурс


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