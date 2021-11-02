Рада упрощает получение гражданства Украины иностранцами, воевавшими на Донбассе

Рада поддержала за основу законопроект №5630, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n162491-rada-uproschaet-poluchenie-grajdanstva-ukrainy-inostrancami-voevavshimi-na-donbasse.html

Ракурс

Верховная Рада сегодня, 2 ноября, приняла за основу законопроект № 5630 «О внесении изменений в Закон Украины „О гражданстве Украины“ об упрощенном получении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины».

За соответствующее решение проголосовали 302 народных избранника. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что его принятие упростит порядок получение гражданства Украины:

гражданами РФ, подвергшимися преследованиям из-за политических убеждений;

иностранцами и лицами без гражданства, которые в установленном законодательством Украины порядке проходили (проходят) военную службу по контракту в ВСУ и/или принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, выполнении боевых или служебных задач, осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому предусматривается введение в декларациях графы о двойном гражданстве.