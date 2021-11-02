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Рада підтримала за основу законопроект №5630, фото: «Слово і Діло»

Рада спрощує набуття громадянства України іноземцями, які воювали на Донбасі

2 лис 2021, 17:12
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Верховна Рада сьогодні, 2 листопада, ухвалила за основу законопроект № 5630 «Про внесення змін до Закону України „Про громадянство України“ щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України».

За відповідне рішення проголосували 302 народні обранці. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.


У пояснювальній записці законопроекту зазначається, що його ухвалення спростити порядок набуття громадянства України:

  • громадянами РФ, які зазнали переслідувань через політичні переконання;
  • іноземцями і особами без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходили (проходять) військову службу за контрактом у ЗСУ та/або брали безпосередню участь в антитерористичній операції, виконанні бойових або службових завдань, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ.

Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким передбачається запровадження у деклараціях графи про подвійне громадянство.

Джерело: Ракурс


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