Рада спрощує набуття громадянства України іноземцями, які воювали на Донбасі

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Рада підтримала за основу законопроект №5630, фото: «Слово і Діло»
Рада спрощує набуття громадянства України іноземцями, які воювали на Донбасіhttps://racurs.ua/ua/n162491-rada-sproschuie-nabuttya-gromadyanstva-ukrayiny-inozemcyamy-yak-vouvaly-na-donbasi.htmlРакурс
Верховна Рада сьогодні, 2 листопада, ухвалила за основу законопроект № 5630 «Про внесення змін до Закону України „Про громадянство України“ щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України».
За відповідне рішення проголосували 302 народні обранці. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.
У пояснювальній записці законопроекту зазначається, що його ухвалення спростити порядок набуття громадянства України:
- громадянами РФ, які зазнали переслідувань через політичні переконання;
- іноземцями і особами без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходили (проходять) військову службу за контрактом у ЗСУ та/або брали безпосередню участь в антитерористичній операції, виконанні бойових або службових завдань, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ.
Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким передбачається запровадження у деклараціях графи про подвійне громадянство.
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