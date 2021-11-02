Статуи. Фото: Aamaj News

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Ракурс

Бамианские статуи Будды окончательно уничтожил Талибан — эти необычные скульптуры являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее лидеры движения обещали сохранить остатки статуй ради привлечения туристов. Об этом сообщили Aamaj News.

Боевики движения Талибан открыли огонь по нишам в городе Бамиане, где раньше находились гигантские статуи Будды, взорванные ими в 2001 году.

В октябре 2021 года лидеры движения заявили, что сохранят в неприкосновенности ниши, где находились статуи. Представитель Талибана Бамиана Саиф-ур-Рахман Мохаммади тогда заявил, что все желающие могут беспрепятственно осматривать исторические реликвии долины.

Статуи Будды 53 и 35 метров в высоту были высечены в шестом веке нашей эры в скалистом обрыве, окружающем долину Бамиан в центральной части Афганистана. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Статуи разрушали на протяжении нескольких недель с применением взрывчатки и артиллерии. Статуи уничтожили по религиозным соображениям — они были «языческими, а «поклонение» им нарушает нормы ислама.

Напомним, ранее мы сообщали, что талибы призвали женщин оставаться дома, поскольку боевики «не обучены» их уважать. Лидеры исламистского движения Талибан, который пришел к власти в Афганистане в августе, обещают, что ограничение временное.

Источник: Aamaj News