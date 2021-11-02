Статуї. Фото: Aamaj News

https://racurs.ua/ua/n162490-taliban-obstrilyal-zalyshky-unikalnyh-statuy-buddy-foto-video.html

Ракурс

Баміанські статуї Будди остаточно знищив Талібан — ці незвичайні скульптури є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Раніше лідери руху обіцяли зберегти залишки статуй заради залучення туристів. Про це повідомили Aamaj News.

Бойовики руху Талібан відкрили вогонь по нішах у місті Баміані, де раніше знаходилися гігантські статуї Будди, підірвані ними у 2001 році.

У жовтні 2021 року лідери руху заявили, що збережуть у недоторканності ніші, де знаходилися статуї. Представник Талібану Баміана Саїф-ур-Рахман Мохаммаді тоді заявив, що всі охочі можуть безперешкодно оглядати історичні реліквії долини.

Статуї Будди 53 і 35 метрів у висоту були висічені в шостому столітті нашої ери в скелястому обриві, що оточує долину Баміан у центральній частині Афганістану. Це об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Статуї руйнували протягом кількох тижнів із застосуванням вибухівки та артилерії. Статуї знищили з релігійних міркувань — вони були «язичницькими», а «поклоніння» їм порушує норми ісламу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що таліби закликали жінок залишатися вдома, оскільки бойовики «не навчені» їх поважати. Лідери ісламістського руху Талібан, які прийшли до влади в Афганістані в серпні, обіцяють, що обмеження тимчасове.

Джерело: Aamaj News