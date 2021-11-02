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Ракурс
Під Харковом підірвали легендарний завод – видовищне відео

Під Харковом підірвали легендарний завод — видовищне відео

2 лис 2021, 17:20
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Вибух під Харковом стався в селищі Буди — там знесли легендарний завод. У цих приміщеннях понад 100 років виготовляли фаянсові вироби.

У мережі оприлюднили відео руйнування заводу. На ньому помітно, що це було не лише масштабно, а й досить видовищно.

Фаянсовий завод у Будах з’явився наприкінці 19 століття завдяки промисловцю і підприємцю Матвію Кузнєцову. Будянський посуд славився у всіх куточках імперії, а потім і Радянського Союзу. Під час Другої світової війни завод було зруйновано, його відновили до 1953 року.

У 2006 році АТЗТ «Будянський фаянс», який лише рік не дожив до свого 120-річчя, припинив своє існування, бо був визнаний банкрутом. На момент закриття на виробництві працювало 1,5 тис. професійних керамістів, технологів, скульпторів, художників.

При цьому колекція фаянсових та фарфорових виробів, що складається з понад 7 тис. експонатів, була вивезена до Харківського історичного музею, а частина з них зберігається у місцевому історико-краєзнавчому музеї.


«Ракурс» повідомляв, що потужний вибух на АЗС прогримів у Харківській області. Вогонь розповсюдився на дві вантажівки, які практично вигоріли. На щастя, ніхто не постраждав внаслідок пожежі.

Джерело: Ракурс


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